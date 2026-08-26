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Tafsir: An-Najm 53:42
An-Najm
42
53:42
وان الى ربك المنتهى ٤٢
وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ٤٢
وَأَنَّ
إِلَىٰ
رَبِّكَ
ٱلۡمُنتَهَىٰ
٤٢
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
Unasoma tafsir ya kundi la aya 53:41 hadi 53:42 kwa Lugha ya Kiingereza
ثم يُجزى الإنسان على سعيه الجزاء المستكمل لجميع عمله، وأنَّ إلى ربك -أيها الرسول- انتهاء جميع خلقه يوم القيامة.