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Tafsir: An-Najm 53:37
An-Najm
37
53:37
وابراهيم الذي وفى ٣٧
وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ ٣٧
وَإِبۡرَٰهِيمَ
ٱلَّذِي
وَفَّىٰٓ
٣٧
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Unasoma tafsir ya kundi la aya 53:37 hadi 53:38 kwa Lugha ya Kiingereza
Разве этому нечестивцу не поведали о том, что содержится в свитках Мусы и Ибрахима, который прошел через все испытания Аллаха и строго придерживался всех основных и второстепенных предписаний религии. А в этих свитках содержится много заповедей и предписаний. Всевышний упомянул о важнейших из этих заповедей и сказал: