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Tafsir: An-Najm 53:34
An-Najm
34
53:34
واعطى قليلا واكدى ٣٤
وَأَعْطَىٰ قَلِيلًۭا وَأَكْدَىٰٓ ٣٤
وَأَعۡطَىٰ
قَلِيلٗا
وَأَكۡدَىٰٓ
٣٤
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
Unasoma tafsir ya kundi la aya 53:33 hadi 53:34 kwa Lugha ya Kiingereza
أفرأيت -أيها الرسول- الذي أعرض عن طاعة الله وأعطى قليلا مِن ماله، ثم توقف عن العطاء وقطع معروفه؟