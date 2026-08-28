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Tafsir: An-Nabaa 78:3
An-Nabaa
3
78:3
الذي هم فيه مختلفون ٣
ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ٣
ٱلَّذِي
هُمۡ
فِيهِ
مُخۡتَلِفُونَ
٣
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Unasoma tafsir ya kundi la aya 78:3 hadi 78:4 kwa Lugha ya Kiingereza
О чем расспрашивают друг друга те, кто считает ложью знамения Аллаха? Предметом их бесед является великая весть, относительно которой они расходятся во мнениях. И хотя усомниться в правдивости этой вести невозможно, они вступают в продолжительную полемику и высказывают по этому поводу разные точки зрения. Даже если им будут ниспосланы самые великие знамения, они все равно будут отрицать встречу со своим Господом, пока воочию не увидят мучительное наказание. Поэтому Всевышний Аллах сказал: