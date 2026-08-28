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Tafsir: An-Nabaa 78:11
An-Nabaa
11
78:11
وجعلنا النهار معاشا ١١
وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًۭا ١١
وَجَعَلۡنَا
ٱلنَّهَارَ
مَعَاشٗا
١١
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Unasoma tafsir ya kundi la aya 78:11 hadi 78:15 kwa Lugha ya Kiingereza
Во время сна вы отдыхаете от работы, которая может причинить вред вашему организму, если вы лишитесь отдыха. По установлению Аллаха, ночь и сон окутывают людей, дабы они приостановили свою деятельность, избежали вреда и обрели покой.