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Tafsir: An-Nabaa 78:11
An-Nabaa
11
78:11
وجعلنا النهار معاشا ١١
وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًۭا ١١
وَجَعَلۡنَا
ٱلنَّهَارَ
مَعَاشٗا
١١
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Qurtubi
فيه إضمار , أي وقت معاش , أي متصرفا لطلب المعاش وهو كل ما يعاش به من المطعم والمشرب وغير ذلك " فمعاشا " على هذا اسم زمان , ليكون الثاني هو الأول .ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى العيش على تقدير حذف المضاف .