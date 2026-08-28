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Tafsir: An-Nabaa 78:10
An-Nabaa
10
78:10
وجعلنا الليل لباسا ١٠
وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًۭا ١٠
وَجَعَلۡنَا
ٱلَّيۡلَ
لِبَاسٗا
١٠
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Unasoma tafsir ya kundi la aya 78:8 hadi 78:10 kwa Lugha ya Kiingereza
Мы сотворили вас мужчинами и женщинами, но сделали вас одним человеческим родом, чтобы одни из вас находили покой в других, и создали между вами любовь и милость. Вы получаете удовольствие от брачного общения, и у вас рождаются дети.