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Tafsir: Al-Qasas 28:23
Al-Qasas
23
28:23
ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ٢٣
وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةًۭ مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌۭ كَبِيرٌۭ ٢٣
وَلَمَّا
وَرَدَ
مَآءَ
مَدۡيَنَ
وَجَدَ
عَلَيۡهِ
أُمَّةٗ
مِّنَ
ٱلنَّاسِ
يَسۡقُونَ
وَوَجَدَ
مِن
دُونِهِمُ
ٱمۡرَأَتَيۡنِ
تَذُودَانِۖ
قَالَ
مَا
خَطۡبُكُمَاۖ
قَالَتَا
لَا
نَسۡقِي
حَتَّىٰ
يُصۡدِرَ
ٱلرِّعَآءُۖ
وَأَبُونَا
شَيۡخٞ
كَبِيرٞ
٢٣
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
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العربية
Al-Sa'di
Дойдя до колодца в Мадьяне, Муса увидел возле него людей, поивших скот. Жители этого города владели большими стадами. Неподалеку от них стояли две женщины, которые отогнали свое стадо в сторону. Они не могли поить свой скот в толпе грубых мужчин, не отличавшихся великодушием и не желавших помочь женщинам. Тогда Муса спросил: «У вас все в порядке? Почему вы стоите в стороне?» Женщины ответили: «Мы ждем, чтобы пастухи увели свой скот от колодца, а потом мы напоим наших овец. Мы всегда поступаем так. Отец наш очень стар и не может самостоятельно поить скотину. Мы тоже слабы, а мужчин в нашей семье нет».