Ingia
Ingia
Ingia
Chagua Lugha
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qasas 28:16
Al-Qasas
16
28:16
قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم ١٦
قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَٱغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَهُۥٓ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٦
قَالَ
رَبِّ
إِنِّي
ظَلَمۡتُ
نَفۡسِي
فَٱغۡفِرۡ
لِي
فَغَفَرَ
لَهُۥٓۚ
إِنَّهُۥ
هُوَ
ٱلۡغَفُورُ
ٱلرَّحِيمُ
١٦
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{خواى گهوره له موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- خۆش دهبێت} [
قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي
] یهكسهر موسى -
صلی الله علیه وسلم
- پهشیمان بووهوهو وتی: ئهی پهروهردگار من زوڵم و ستهمم له نهفسی خۆم كرد لێم خۆشبه [
فَغَفَرَ لَهُ
] خوای گهورهش لێی خۆشبوو [
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (١٦)
] بهڕاستی خوای گهوره زۆر لێخۆشبوو بهبهزهییه بهتایبهتی بۆ كهسانێك كه داوای تهوبه و لێخۆشبوون له خوا ئهكهن و بۆ لای خوا ئهگهڕێنهوه.