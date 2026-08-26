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Tafsir: Al-Qamar 54:6
Al-Qamar
6
54:6
فتول عنهم يوم يدع الداع الى شيء نكر ٦
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَىْءٍۢ نُّكُرٍ ٦
فَتَوَلَّ
عَنۡهُمۡۘ
يَوۡمَ
يَدۡعُ
ٱلدَّاعِ
إِلَىٰ
شَيۡءٖ
نُّكُرٍ
٦
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Unasoma tafsir ya kundi la aya 54:5 hadi 54:6 kwa Lugha ya Kiingereza
Это свидетельствовало о том, что нечестивцы совершенно не хотели найти истинный путь. До них дошли рассказы, которые были неопровержимым доказательством правдивости Всевышнего Господа и лишали неверующих возможности оправдаться перед Аллахом своей неосведомленностью. Однако даже такие убедительные увещевания не принесли им пользы. Поэтому Всевышний сказал: «Воистину, те, о которых подтвердилось Слово Аллаха, не уверуют, пока их не постигнут мучительные страдания, даже если им явятся любые знамения» (10:96–97).