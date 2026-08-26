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Tafsir: Al-Qamar 54:5
Al-Qamar
5
54:5
حكمة بالغة فما تغن النذر ٥
حِكْمَةٌۢ بَـٰلِغَةٌۭ ۖ فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ ٥
حِكۡمَةُۢ
بَٰلِغَةٞۖ
فَمَا
تُغۡنِ
ٱلنُّذُرُ
٥
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
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العربية
Tafsir Muyassar
هذا القرآن الذي جاءهم حكمة عظيمة بالغة غايتها، فأي شيء تغني النذر عن قوم أعرضوا وكذَّبوا بها؟