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Tafsir: Al-Qamar 54:4
Al-Qamar
4
54:4
ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر ٤
وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَنۢبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ٤
وَلَقَدۡ
جَآءَهُم
مِّنَ
ٱلۡأَنۢبَآءِ
مَا
فِيهِ
مُزۡدَجَرٌ
٤
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Unasoma tafsir ya kundi la aya 54:3 hadi 54:4 kwa Lugha ya Kiingereza
Этот аят похож на слова Всевышнего: «Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим желаниям» (28:50). Если бы они стремились встать на прямой путь, то непременно бы уверовали и последовали за Мухаммадом, потому что Аллах подтвердил его правдивость многочисленными знамениями и доказательствами, из которых им стали ясны требования Господа и цели Его религии. Каждый поступок имеет свой исход. Ни одно начинание до сих пор не получило своего завершения, но ни одно начинание не останется незавершенным. Праведник непременно попадет в Райские сады, где его ожидают прощение и благосклонность Аллаха. А неверующий попадет под гнев Аллаха и вечно пребудет в пучинах мук и страданий.