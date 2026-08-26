Ingia
Ingia
Ingia
Chagua Lugha
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qamar 54:38
Al-Qamar
38
54:38
ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ٣٨
وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌۭ مُّسْتَقِرٌّۭ ٣٨
وَلَقَدۡ
صَبَّحَهُم
بُكۡرَةً
عَذَابٞ
مُّسۡتَقِرّٞ
٣٨
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Arabic Tanweer Tafseer
﴿ولَقَدْ صَبَّحَهم بُكْرَةً عَذابٌ مُسْتَقِرٌّ﴾ القَوْلُ في تَأْكِيدِهِ بِلامِ القَسَمِ تَقَدَّمَ آنِفًا في نَظِيرِهِ. والبُكْرَةُ: أوَّلُ النَّهارِ وهو وقْتُ الصُّبْحِ، وقَدْ جاءَ في الآيَةِ الأُخْرى قَوْلُهُ (ص-٢٠٧)﴿إنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ألَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ [هود: ٨١]، فَذَكَرَ (بُكْرَةً) لِلدَّلالَةِ عَلى تَعْجِيلِ العَذابِ لَهم. والتَّصْبِيحُ: الكَوْنُ في زَمَنِ الصَّباحِ وهو أوَّلُ النَّهارِ. والمُسْتَقِرُّ: الثّابِتُ الدّائِمُ الَّذِي يَجْرِي عَلى قُوَّةٍ واحِدَةٍ لا يُقْلِعُ حَتّى اسْتَأْصَلَهم. والعَذابُ: هو الخَسْفُ ومَطَرُ الحِجارَةِ وهو مَذْكُورٌ في سُورَةِ الأعْرافِ وسُورَةِ هُودٍ.