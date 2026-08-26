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Tafsir: Al-Qamar 54:24
Al-Qamar
24
54:24
فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر ٢٤
فَقَالُوٓا۟ أَبَشَرًۭا مِّنَّا وَٰحِدًۭا نَّتَّبِعُهُۥٓ إِنَّآ إِذًۭا لَّفِى ضَلَـٰلٍۢ وَسُعُرٍ ٢٤
فَقَالُوٓاْ
أَبَشَرٗا
مِّنَّا
وَٰحِدٗا
نَّتَّبِعُهُۥٓ
إِنَّآ
إِذٗا
لَّفِي
ضَلَٰلٖ
وَسُعُرٍ
٢٤
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Unasoma tafsir ya kundi la aya 54:24 hadi 54:25 kwa Lugha ya Kiingereza
Они высокомерно объявили его лжецом и чванливо сказали: «Неужели мы последуем за простым человеком? Зачем мы должны слушаться его? Он человек, а не ангел. Он - такой же, как и мы, и не принадлежит к другим, более славным народам. Вдобавок к этому, он - один. Если мы подчинимся ему, то станем самыми заблудшими и несчастными». Они действительно стали самыми заблудшими и несчастными. Они сочли недостойным себя повиноваться пророку из числа людей, но не гнушались поклонением деревьям, камням, статуям и изображениям.