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Al-Qalam
46
68:46
ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ٤٦
أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًۭا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍۢ مُّثْقَلُونَ ٤٦
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿أَمۡ﴾ بَلْ أَ ﴿تَسۡـَٔلُهُمۡ﴾ عَلَى تَبْلِيغ الرِّسَالَة ﴿أَجۡرࣰا فَهُم مِّن مَّغۡرَمࣲ﴾ مِمَّا يُعْطُونَكَهُ ﴿مُّثۡقَلُونَ ٤٦﴾ فَلَا يُؤْمِنُونَ لِذَلِكَ