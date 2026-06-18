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Al-Qalam
45
68:45
واملي لهم ان كيدي متين ٤٥
وَأُمْلِى لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ٤٥
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Rebar Kurdish Tafsir
[
سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (٤٤)
] نازو نیعمهتیان پێ دهبهخشین تا بێئاگا ئهبن و پله پله و ورده ورده له ناكاودا به سزا ئهیانبهینهوه كه هیچ بواری گهڕاندنهوهیان نهبێت وه ههستی پێ نهكهن، پێغهمبهرى خوا -
صلی الله علیه وسلم
- دهفهرمێت: (ئهگهر بینیتان مرۆڤ تاوان دهكات و خواى گهوره پێى دهبهخشێت ئهوا بزانن ئیستیدراجه بۆ ئهوهى زیاتر تاوان بكات تا له ناكاو خواى گهوره دهیباتهوه) [
وَأُمْلِي لَهُمْ
] وه زیاتر مۆڵهتیان ئهدهمێ و دوایان دهخهم [
إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (٤٥)
] به دڵنیایی نهخشهو پیلانی من زۆر بههێزهو هیچ كهسێك له دهست من ڕزگاری نابێ.