Ingia
Ingia
Ingia
Chagua Lugha
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Qalam
43
68:43
خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون ٤٣
خَـٰشِعَةً أَبْصَـٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌۭ ۖ وَقَدْ كَانُوا۟ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَـٰلِمُونَ ٤٣
ﱁ
ﱂ
ﱃ
ﱄﱅ
ﱆ
ﱇ
ﱈ
ﱉ
ﱊ
ﱋ
ﱌ
ﱍ
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadithi
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ
] ئهمان چاویان شۆڕو زهلیل و شكاوهو زهلیلی و ڕیسوایی و پهشیمانی و خهفهت زاڵ ئهبێ بهسهریاندا [
وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (٤٣)
] ئهمان له دونیا كاتێك كه ساغ و سهلامهت بوون بانگ ئهكران بۆ ئهوهی كه سوجده بهرن ئهمان سوجدهیان بۆ خوا نهئهبرد ئێستا له ڕۆژی قیامهت چۆن ئهتوانن سوجده بۆ خوای گهوره بهرن، یاخود بانگ دراوه له بانگهكهدا بانگكراون وهرن بۆ نوێژ ئهوان نهچوونهو سوجدهیان بۆ خوا نهبردووه له مزگهوتدا.