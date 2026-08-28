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Tafsir: Al-Mursalat 77:6
Al-Mursalat
6
77:6
عذرا او نذرا ٦
عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ٦
عُذۡرًا
أَوۡ
نُذۡرًا
٦
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Unasoma tafsir ya kundi la aya 77:6 hadi 77:10 kwa Lugha ya Kiingereza
Всевышний поклялся об истинности воскрешения и воздаяния ангелами, которых Аллах отправляет вершить предопределенные дела, управлять Вселенной и доносить откровения до посланников. Эти ангелы призваны нести благо, мудрость и пользу, а не зло и забаву. Они несутся с огромной скоростью, подобно ураганному ветру, дабы поскорее выполнить повеления Аллаха. Некоторые толкователи считали, что речь идет о могучих ветрах, несущих песок и пыль. Всевышний также поклялся ангелами, которые распространяют то, что им велит Аллах. Согласно другому мнению, речь идет об облаках, благодаря которым Он возвращает к жизни иссохшую землю. Затем Аллах поклялся ангелами, на которых возложено самое славное получение - донести до посланников напоминание, в котором Аллах низвел Свою милость к рабам и обучил их тому, что приносит добро и пользу. Это напоминание оповещает людей о грядущих ужасных событиях и лишает их возможности оправдаться перед Аллахом.