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Tafsir: Al-Mursalat 77:33
Al-Mursalat
33
77:33
كانه جمالت صفر ٣٣
كَأَنَّهُۥ جِمَـٰلَتٌۭ صُفْرٌۭ ٣٣
كَأَنَّهُۥ
جِمَٰلَتٞ
صُفۡرٞ
٣٣
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Al-Sa'di
Unasoma tafsir ya kundi la aya 77:33 hadi 77:35 kwa Lugha ya Kiingereza
Эта тень не приносит ни покоя, ни облегчения. А когда человек укрывается в ней, то она не спасает его от пламени, которое окружает его со всех сторон. Всевышний сказал: «Над ними будут навесы из огня, и под ними будут навесы» (39:16); «Их ложа будут из Геенны, а над ними будут покрывала. Так Мы воздаем беззаконникам» (7:41). Искры адского пламени черные с желтым оттенком, что свидетельствует о том, что в Аду царит мрак. Его пламень, угли и искры - черные, страшные, жаркие. Упаси нас Аллах от Геенны и всех деяний, влекущих за собой мучительное наказание!