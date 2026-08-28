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Tafsir: Al-Mursalat 77:31
Al-Mursalat
31
77:31
لا ظليل ولا يغني من اللهب ٣١
لَّا ظَلِيلٍۢ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ٣١
لَّا
ظَلِيلٖ
وَلَا
يُغۡنِي
مِنَ
ٱللَّهَبِ
٣١
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Unasoma tafsir ya kundi la aya 77:30 hadi 77:32 kwa Lugha ya Kiingereza
Речь идет о тени Адского Огня, в котором различаются три разветвления, которые иногда поочередно поглощают свою жертву, а иногда объединяются воедино.