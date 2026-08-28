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Tafsir: Al-Mursalat 77:28
Al-Mursalat
28
77:28
ويل يوميذ للمكذبين ٢٨
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٢٨
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٢٨
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
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العربية
Al-Sa'di
Unasoma tafsir ya kundi la aya 77:28 hadi 77:29 kwa Lugha ya Kiingereza
В ответ на многочисленные блага Аллаха они отвергают Его знамения. А когда наступит День воскресения, им скажут: