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Tafsir: Al-Mursalat 77:25
Al-Mursalat
25
77:25
الم نجعل الارض كفاتا ٢٥
أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ٢٥
أَلَمۡ
نَجۡعَلِ
ٱلۡأَرۡضَ
كِفَاتًا
٢٥
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥)
] ئایا زهویمان وا لێ نهكردووه كه بتانگرێته خۆی و كۆتان بكاتهوه.