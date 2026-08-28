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Tafsir: Al-Mursalat 77:13
Al-Mursalat
13
77:13
ليوم الفصل ١٣
لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ١٣
لِيَوۡمِ
ٱلۡفَصۡلِ
١٣
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
لِيَوْمِ الْفَصْلِ (١٣)
] ئهو ڕۆژهیه كه خوای گهوره بڕیاری یهكلاكهرهوه ئهدات له نێوان مرۆڤو جنیهكاندا كۆمهڵێك بۆ بهههشت و كۆمهڵێك بۆ دۆزهخ.