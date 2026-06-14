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Al-Maidah
74
5:74
افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ٧٤
أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٧٤
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Tafseer Jalalayn
﴿أَفَلَا یَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَیَسۡتَغۡفِرُونَهُۥۚ﴾ مِمَّا قَالُوا اسْتِفْهَام تَوْبِيخ ﴿وَٱللَّهُ غَفُورࣱ﴾ لِمَنْ تَابَ ﴿رَّحِیمࣱ ٧٤﴾ به