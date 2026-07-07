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Al-Jinn
16
72:16
وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا ١٦
وَأَلَّوِ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَـٰهُم مَّآءً غَدَقًۭا ١٦
وَأَلَّوِ
ٱسۡتَقَٰمُواْ
عَلَى
ٱلطَّرِيقَةِ
لَأَسۡقَيۡنَٰهُم
مَّآءً
غَدَقٗا
١٦
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Tafakari
Tafakari ni mitazamo ya kibinafsi (iliyokaguliwa kwa minajli ya ubora) na haipaswi kuchukuliwa kama yenye mamlaka.
Ali Ali
Fuata
wiki 46 zilizopita
·
Kurejelea
Aya 72:16
بسم الله الرحمن الرحيم
وَأَلَّوِ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَـٰهُم مَّآءً غَدَقًۭا
'Had the deniers followed the Right Way, We would have certainly granted them abundant rain to drink—' (72:16)
Perhaps you’ve been making that duʿā for what feels like an eternity,
Yet its pieces haven’t come together in the way you imagined.
And you wonder: 'I’ve been worshipping… is it even worth it?'
Look closely at the word ٱسْتَقَـٰمُوا۟...
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