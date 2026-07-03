Ingia
Ingia
Chagua Lugha
002

2. Sura Al-Baqarah

Soma na usikilize Sura Al-Baqarah pamoja na tarjuma yake, tafsir, usomaji wa sauti, maana ya neno kwa neno, na unukuzi pia. Tarjuma ya Khawaja Mirof & Khawaja Mir.

Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye kurehemu
2:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
  Алиф. Лом. Мим. Ин гуна ҳарфҳо, ҳарфҳои муқаттаъаанд1, дар аввали сураҳо меоянд. Дар ин ишораест ба эъҷози Қуръон ва ҳуҷҷат овардан бар мушрикон. Ин ба он далолат мекунад, ки арабҳо мисли ин гуна ваҳйи илоҳӣ овардан натавонанд.
Tafsir
Mafunzo
Tafakari