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Al-Baqarah
89
2:89
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ٨٩
وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَـٰبٌۭ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌۭ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا۟ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُوا۟ كَفَرُوا۟ بِهِۦ ۚ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ ٨٩
وَلَمَّا
جَآءَهُمۡ
كِتَٰبٞ
مِّنۡ
عِندِ
ٱللَّهِ
مُصَدِّقٞ
لِّمَا
مَعَهُمۡ
وَكَانُواْ
مِن
قَبۡلُ
يَسۡتَفۡتِحُونَ
عَلَى
ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ
فَلَمَّا
جَآءَهُم
مَّا
عَرَفُواْ
كَفَرُواْ
بِهِۦۚ
فَلَعۡنَةُ
ٱللَّهِ
عَلَى
ٱلۡكَٰفِرِينَ
٨٩
Tafsir
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Tafakari
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Tafakari
Tafakari ni mitazamo ya kibinafsi (iliyokaguliwa kwa minajli ya ubora) na haipaswi kuchukuliwa kama yenye mamlaka.
ekaterina myachina
Fuata
wiki 10 zilizopita
·
Kurejelea
Aya 2:89-90
What They Recognized
Reading Al-Baqarah (2:89–90) through the Hadith
Sometimes recognition comes before surrender.
The people described in these ayahs had long been waiting for a prophet.
Early scholars mention that some among Bani Israil recognized signs of the Prophet ﷺ from earlier revelation, prayed for victory through him, and spoke of his coming before he was sent.
Then comes the painful turn:
﴿وَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُو...
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