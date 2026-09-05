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Tafsir: Al-Baqarah 2:81
Al-Baqarah
81
2:81
بلى من كسب سيية واحاطت به خطييته فاولايك اصحاب النار هم فيها خالدون ٨١
بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةًۭ وَأَحَـٰطَتْ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٨١
بَلَىٰۚ
ﲋﲌ
مَن
ﲍ
كَسَبَ
ﲎ
سَيِّئَةٗ
ﲏ
وَأَحَٰطَتۡ
ﲐ
بِهِۦ
ﲑ
خَطِيٓـَٔتُهُۥ
ﲒ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
ﲓ
أَصۡحَٰبُ
ﲔ
ٱلنَّارِۖ
ﲕﲖ
هُمۡ
ﲗ
فِيهَا
ﲘ
خَٰلِدُونَ
ﲙ
٨١
ﲚ
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hukumu ya Mwenyezi Mungu imethibiti kwamba mwenye kutenda makosa mpaka yakamtia ukafirini na madhambi yake yakamtawala yeye sehemu zake zote, na hali hii haiwi isipokuwa kwa mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, wote hao, washirikina na makafiri, ndio wenye kukaa Motoni makao ya milele yasiyokatika.