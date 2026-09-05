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Tafsir: Al-Baqarah 2:79
Al-Baqarah
79
2:79
فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هاذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون ٧٩
فَوَيْلٌۭ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَـٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًۭا قَلِيلًۭا ۖ فَوَيْلٌۭ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌۭ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ٧٩
فَوَيۡلٞ
ﱗ
لِّلَّذِينَ
ﱘ
يَكۡتُبُونَ
ﱙ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱚ
بِأَيۡدِيهِمۡ
ﱛ
ثُمَّ
ﱜ
يَقُولُونَ
ﱝ
هَٰذَا
ﱞ
مِنۡ
ﱟ
عِندِ
ﱠ
ٱللَّهِ
ﱡ
لِيَشۡتَرُواْ
ﱢ
بِهِۦ
ﱣ
ثَمَنٗا
ﱤ
قَلِيلٗاۖ
ﱥﱦ
فَوَيۡلٞ
ﱧ
لَّهُم
ﱨ
مِّمَّا
ﱩ
كَتَبَتۡ
ﱪ
أَيۡدِيهِمۡ
ﱫ
وَوَيۡلٞ
ﱬ
لَّهُم
ﱭ
مِّمَّا
ﱮ
يَكۡسِبُونَ
ﱯ
٧٩
ﱰ
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Al-Sa'di
Всевышний пригрозил грешникам, которые искажают Священные Писания и утверждают, что вымышленные ими стихи были ниспосланы Аллахом. Они распространяют ложь и скрывают истину, делая это сознательно, в надежде приобрести мирские блага, которые останутся ничтожными, если даже собрать воедино их всех от первого до последнего. Они используют свою ложь в качестве силка, охотясь за чужим имуществом. При этом они поступают с людьми несправедливо дважды. Во-первых, они вводят их в заблуждение относительно их религии. Во-вторых, они несправедливо присваивают себе их имущество, руководствуясь не истинными предписаниями, а чудовищной ложью. Они совершают более тяжкое преступление, нежели грабители, воры и прочие преступники. Именно поэтому Аллах пригрозил подвергнуть их наказанию за то, что они искажают Писание, распространяя ложь, и приобретают имущество запретным путем. Слова «горе им» являются суровым предупреждением и означают, что их ожидают страдания и печаль. Шейх-уль-ислам Ибн Теймийя в толковании пяти последних аятов сказал: «Аллах упрекнул тех, кто переставлял местами слова Священных Писаний, и это порицание также распространяется на тех, кто пытается обосновать лживую ересь текстами Священного Корана и Сунны. Аллах упрекнул тех, кто не обладает знанием о Писании, а лишь следует пустым мечтам. Это распространяется и на тех, кто отказывается размышлять над Кораном и довольствуется простым произношением его слов, а также на тех, кто сочиняет произведения, противоречащие писанию Аллаха, пытается опровергнуть истинную религию и приписывает свои ошибочные воззрения Аллаху. Такие люди называют свои воззрения шариатом и религией, смыслом Корана и Сунны, представлениями праведных предков и великих богословов, основными воззрениями мусульманской религии, исповедовать которые мусульмане обязаны в целом и в частности. Это порицание также распространяется на тех, кто скрывает знания о Коране и Сунне, дабы никто не мог опровергнуть истину, которую он провозглашает. Так часто поступают люди, потакающие собственным желаниям. В целом, к ним можно отнести рафидитов, а в частности - многих мусульман, называющих себя последователями тех или иных богословов».