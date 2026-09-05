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Tafsir: Al-Baqarah 2:75
Al-Baqarah
75
2:75
۞ افتطمعون ان يومنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ٧٥
۞ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا۟ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌۭ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ مِنۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٥
۞ أَفَتَطۡمَعُونَ
ﲱ ﲲ
أَن
ﲳ
يُؤۡمِنُواْ
ﲴ
لَكُمۡ
ﲵ
وَقَدۡ
ﲶ
كَانَ
ﲷ
فَرِيقٞ
ﲸ
مِّنۡهُمۡ
ﲹ
يَسۡمَعُونَ
ﲺ
كَلَٰمَ
ﲻ
ٱللَّهِ
ﲼ
ثُمَّ
ﲽ
يُحَرِّفُونَهُۥ
ﲾ
مِنۢ
ﲿ
بَعۡدِ
ﳀ
مَا
ﳁ
عَقَلُوهُ
ﳂ
وَهُمۡ
ﳃ
يَعۡلَمُونَ
ﳄ
٧٥
ﳅ
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
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Tafseer Jalalayn
﴿أَفَتَطۡمَعُونَ﴾ أيها المؤمنون ﴿أَن یُؤۡمِنُوا۟ لَكُمۡ﴾ أَيْ الْيَهُود ﴿وَقَدۡ كَانَ فَرِیقࣱ﴾ طَائِفَة ﴿مِّنۡهُمۡ﴾ أَحْبَارهمْ ﴿یَسۡمَعُونَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ﴾ فِي التَّوْرَاة ﴿ثُمَّ یُحَرِّفُونَهُۥ﴾ يُغَيِّرُونَهُ ﴿مِنۢ بَعۡدِ مَا عَقَلُوهُ﴾ فَهِمُوهُ ﴿وَهُمۡ یَعۡلَمُونَ ٧٥﴾ أَنَّهُمْ مُفْتَرُونَ وَالْهَمْزَة لِلْإِنْكَارِ أَيْ لَا تَطْمَعُوا فَلَهُمْ سَابِقَة بالكفر