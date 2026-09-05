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Tafsir: Al-Baqarah 2:50
Al-Baqarah
50
2:50
واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون ٥٠
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَـٰكُمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٥٠
وَإِذۡ
ﱕ
فَرَقۡنَا
ﱖ
بِكُمُ
ﱗ
ٱلۡبَحۡرَ
ﱘ
فَأَنجَيۡنَٰكُمۡ
ﱙ
وَأَغۡرَقۡنَآ
ﱚ
ءَالَ
ﱛ
فِرۡعَوۡنَ
ﱜ
وَأَنتُمۡ
ﱝ
تَنظُرُونَ
ﱞ
٥٠
ﱟ
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
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العربية
Tafsir Muyassar
واذكروا نعمتنا عليكم، حين فَصَلْنا بسببكم البحر، وجعلنا فيه طرقًا يابسةً، فعبرتم، وأنقذناكم من فرعون وجنوده، ومن الهلاك في الماء. فلما دخل فرعون وجنوده طرقكم أهلكناهم في الماء أمام أعينكم.