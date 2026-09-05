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Tafsir: Al-Baqarah 2:47
Al-Baqarah
47
2:47
يا بني اسراييل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين ٤٧
يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ٤٧
يَٰبَنِيٓ
ﲳ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﲴ
ٱذۡكُرُواْ
ﲵ
نِعۡمَتِيَ
ﲶ
ٱلَّتِيٓ
ﲷ
أَنۡعَمۡتُ
ﲸ
عَلَيۡكُمۡ
ﲹ
وَأَنِّي
ﲺ
فَضَّلۡتُكُمۡ
ﲻ
عَلَى
ﲼ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲽ
٤٧
ﲾ
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[
يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ
] دیسانهوه ئهی نهوهكانی ئیسرائیل یادی ئهو نیعمهتانهی من بكهنهوه كه ڕژاندم بهسهرتاندا له ناردنی پێغهمبهران و دابهزاندنی پهرتوكهكان و رزگار كردنتان له دهستی فیرعهون [
وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (٤٧)
] وه من فهزڵی ئێوهم دا بهسهر ههموو جیهاندا (جیهانی سهردهمی خۆیان)، ئهمه كاتێك كه ئیماندار بوون و شوێن پێغهمبهرهكهیان
صلی الله علیه وسلم
كهوتبوون بهڵام دوای ئهوهی كه محمد هات
صلی الله علیه وسلم
ئهوه باشترین ئوممهت ئوممهتی پێغهمبهره
صلی الله علیه وسلم
وهكو خوای گهوره ئهفهرمووێ: [
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
] (آلِ عِمْرَانَ : ١١٠) واته: ئهی موسڵمانان ئێوه باشترین ئوممهتن كه هاتبێتن بۆ خهڵكی.