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Tafsir: Al-Baqarah 2:42
Al-Baqarah
42
2:42
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ٤٢
وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَـٰطِلِ وَتَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٤٢
وَلَا
ﲂ
تَلۡبِسُواْ
ﲃ
ٱلۡحَقَّ
ﲄ
بِٱلۡبَٰطِلِ
ﲅ
وَتَكۡتُمُواْ
ﲆ
ٱلۡحَقَّ
ﲇ
وَأَنتُمۡ
ﲈ
تَعۡلَمُونَ
ﲉ
٤٢
ﲊ
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Al-Sa'di
Всевышний запретил сынам Исраила смешивать истину с ложью и скрывать истину. Люди писания и знатоки богословия обязаны отличать правду от лжи и обнародовать истину, чтобы праведники увереннее следовали прямым путем, заблудшие вернулись на прямой путь, а упорствующие неверующие узнали истину и лишились возможности оправдаться собственной неосведомленностью. Аллах разъяснил свои знамения и ниспослал ясные предписания, чтобы люди могли отличить истину от лжи и распознать дорогу грешников. И если богословы помогают им в этом, то они становятся преемниками Божьих посланников и верными наставниками своих народов. Но если они сознательно смешивают истину с ложью, не различая между ними, и скрывают истину, которая им хорошо известна и которую им велено разглашать, то они становятся глашатаями Огненной Преисподней, поскольку в вопросах религии люди всегда берут пример со своих богословов. Пусть же богословы сами выбирают, каким путем им следовать!