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Tafsir: Al-Baqarah 2:40
Al-Baqarah
40
2:40
يا بني اسراييل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون ٤٠
يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِىٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّـٰىَ فَٱرْهَبُونِ ٤٠
يَٰبَنِيٓ
ﱠ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﱡ
ٱذۡكُرُواْ
ﱢ
نِعۡمَتِيَ
ﱣ
ٱلَّتِيٓ
ﱤ
أَنۡعَمۡتُ
ﱥ
عَلَيۡكُمۡ
ﱦ
وَأَوۡفُواْ
ﱧ
بِعَهۡدِيٓ
ﱨ
أُوفِ
ﱩ
بِعَهۡدِكُمۡ
ﱪ
وَإِيَّٰيَ
ﱫ
فَٱرۡهَبُونِ
ﱬ
٤٠
ﱭ
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Rebar Kurdish Tafsir
{ئامۆژگاری كردنی بەنی ئیسرائیل} [
يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ
] ئیسرائیل واته: بهندهی خوا كه یهعقوبی كوڕی ئیسحاقی كوڕی ئیبراهیم بوو (صهڵات و سهلامی خوای گهورهیان لهسهر بێت)، ئهی نهوهكانی ئیسرائیل یادی ئهو نیعمهتانهی من بكهنهوه كه ڕژاندم بهسهرتاندا، كه پێغهمبهرو كتابم بۆ ناردن و له فیرعهون ڕزگارم كردن، وه جۆرهها نیعمهتی تر [
وَأَوْفُوا بِعَهْدِي
] وه وهفاتان ههبێ بهرامبهر بهو پهیمانهی كه بهمنتان داوه كه شوێن محمد
صلی الله علیه وسلم
بكهون كاتێك كه دێت [
أُوفِ بِعَهْدِكُمْ
] منیش ئهو ئهجرو پاداشتانهی كه وهعدم پێ داون بۆتان جێبهجێ ئهكهم و لێتان رازی دهبم و دهتانخهمه بهههشتهوه [
وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (٤٠)
] وه بهتاك و تهنها له من بترسێن.