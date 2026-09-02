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Tafsir: Al-Baqarah 2:38
Al-Baqarah
38
2:38
قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٣٨
قُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ مِنْهَا جَمِيعًۭا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًۭى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٣٨
قُلۡنَا
ﱁ
ٱهۡبِطُواْ
ﱂ
مِنۡهَا
ﱃ
جَمِيعٗاۖ
ﱄﱅ
فَإِمَّا
ﱆ
يَأۡتِيَنَّكُم
ﱇ
مِّنِّي
ﱈ
هُدٗى
ﱉ
فَمَن
ﱊ
تَبِعَ
ﱋ
هُدَايَ
ﱌ
فَلَا
ﱍ
خَوۡفٌ
ﱎ
عَلَيۡهِمۡ
ﱏ
وَلَا
ﱐ
هُمۡ
ﱑ
يَحۡزَنُونَ
ﱒ
٣٨
ﱓ
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Unasoma tafsir ya kundi la aya 2:37 hadi 2:38 kwa Lugha ya Kiingereza
Адам выучил слова покаяния, которые Аллах внушил ему. Это были слова: «Господь наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон» (7:23). Адам признал свое прегрешение и попросил Аллаха о прощении, и Господь принял его покаяние и помиловал его. Аллах всегда принимает покаяния тех, кто раскаивается в грехах и возвращается на путь своего Господа, и это божественное качество проявляется в двух формах. Вначале Аллах вдохновляет раба на покаяние, а затем принимает его покаяние, когда тот выполняет все его условия и требования. Аллах является Милосердным Господом, и божественное милосердие также проявляется в том, что Аллах вдохновляет Своих рабов на покаяние и прощает им прегрешения.