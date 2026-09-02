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Tafsir: Al-Baqarah 2:38
Al-Baqarah
38
2:38
قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٣٨
قُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ مِنْهَا جَمِيعًۭا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًۭى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٣٨
قُلۡنَا
ﱁ
ٱهۡبِطُواْ
ﱂ
مِنۡهَا
ﱃ
جَمِيعٗاۖ
ﱄﱅ
فَإِمَّا
ﱆ
يَأۡتِيَنَّكُم
ﱇ
مِّنِّي
ﱈ
هُدٗى
ﱉ
فَمَن
ﱊ
تَبِعَ
ﱋ
هُدَايَ
ﱌ
فَلَا
ﱍ
خَوۡفٌ
ﱎ
عَلَيۡهِمۡ
ﱏ
وَلَا
ﱐ
هُمۡ
ﱑ
يَحۡزَنُونَ
ﱒ
٣٨
ﱓ
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا
] خوای گهوره فهرمووی: ههمووتان دابهزنه سهر زهوی [
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى
] ههر كاتێك هیدایهت و وهحی و كتابتان له منهوه بۆ هات [
فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ
] ئهوهی شوێن ئهو كتابه بكهوێ و كاری پێ بكات [
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
] ئهوانه ترسیان لهسهر نیه له داهاتوو له قیامهت [
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٨)
] وه خهفهتیش ناخۆن له رابردوو لهوهی له دونیا بهجێیان هێشتووه چونكه خوای گهوره باشتریان پێ دهبهخشێت.