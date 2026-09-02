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Tafsir: Al-Baqarah 2:37
Al-Baqarah
37
2:37
فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ٣٧
فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَـٰتٍۢ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٣٧
فَتَلَقَّىٰٓ
ﳍ
ءَادَمُ
ﳎ
مِن
ﳏ
رَّبِّهِۦ
ﳐ
كَلِمَٰتٖ
ﳑ
فَتَابَ
ﳒ
عَلَيۡهِۚ
ﳓﳔ
إِنَّهُۥ
ﳕ
هُوَ
ﳖ
ٱلتَّوَّابُ
ﳗ
ٱلرَّحِيمُ
ﳘ
٣٧
ﳙ
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Unasoma tafsir ya kundi la aya 2:37 hadi 2:38 kwa Lugha ya Kiingereza
Адам выучил слова покаяния, которые Аллах внушил ему. Это были слова: «Господь наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон» (7:23). Адам признал свое прегрешение и попросил Аллаха о прощении, и Господь принял его покаяние и помиловал его. Аллах всегда принимает покаяния тех, кто раскаивается в грехах и возвращается на путь своего Господа, и это божественное качество проявляется в двух формах. Вначале Аллах вдохновляет раба на покаяние, а затем принимает его покаяние, когда тот выполняет все его условия и требования. Аллах является Милосердным Господом, и божественное милосердие также проявляется в том, что Аллах вдохновляет Своих рабов на покаяние и прощает им прегрешения.