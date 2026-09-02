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Tafsir: Al-Baqarah 2:36
Al-Baqarah
36
2:36
فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين ٣٦
فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَـٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّۭ ۖ وَلَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّۭ وَمَتَـٰعٌ إِلَىٰ حِينٍۢ ٣٦
فَأَزَلَّهُمَا
ﲷ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﲸ
عَنۡهَا
ﲹ
فَأَخۡرَجَهُمَا
ﲺ
مِمَّا
ﲻ
كَانَا
ﲼ
فِيهِۖ
ﲽﲾ
وَقُلۡنَا
ﲿ
ٱهۡبِطُواْ
ﳀ
بَعۡضُكُمۡ
ﳁ
لِبَعۡضٍ
ﳂ
عَدُوّٞۖ
ﳃﳄ
وَلَكُمۡ
ﳅ
فِي
ﳆ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳇ
مُسۡتَقَرّٞ
ﳈ
وَمَتَٰعٌ
ﳉ
إِلَىٰ
ﳊ
حِينٖ
ﳋ
٣٦
ﳌ
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Al-Sa'di
Адам и его потомки стали врагами Иблиса и его потомков. Хорошо известно, что враги делают все возможное, чтобы навредить один другому. Они стремятся любым путем причинить друг другу вред или лишить друг друга добра. Все это означает, что потомки Адама должны остерегаться сатаны. Всевышний сказал: «Воистину, сатана является вашим врагом, и относитесь к нему как к врагу. Он зовет свою партию к тому, чтобы они стали обитателями Пламени» (35:6); «Неужели вы признаете его и его потомков своими покровителями и помощниками вместо Меня, тогда как они - враги вам? Плохая это замена для беззаконников!» (18:50). Затем Всевышний Аллах упомянул о земле, на которую они были низвергнуты. Она стала для них местом обитания, где они могли наслаждаться благами до истечения срока, отведенного для них. А после этого им предстояло отправиться в обитель, для которой они были сотворены и которая была сотворена для них. Земной мир стал для них временным местопребыванием. Он не был их постоянной обителью, а был всего лишь перешейком, на котором им предстояло запастись провиантом для путешествия в Последнюю обитель и который им не следовало отстраивать как постоянное местожительство.