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Tafsir: Al-Baqarah 2:21
Al-Baqarah
21
2:21
يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ٢١
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢١
يَٰٓأَيُّهَا
ﲌ
ٱلنَّاسُ
ﲍ
ٱعۡبُدُواْ
ﲎ
رَبَّكُمُ
ﲏ
ٱلَّذِي
ﲐ
خَلَقَكُمۡ
ﲑ
وَٱلَّذِينَ
ﲒ
مِن
ﲓ
قَبۡلِكُمۡ
ﲔ
لَعَلَّكُمۡ
ﲕ
تَتَّقُونَ
ﲖ
٢١
ﲗ
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[
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٢١)
] ئهی خهڵكینه ئێوه عیبادهتی ئهو پهروهردگارهتان بكهن كه ئێوهی دروست كردووه وه ئهوانهی پێش ئێوهیشی دروست كردووه بهڵكو تهقوای خوای گهوره بكهن و لێی بترسێن.