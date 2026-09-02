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Tafsir: Al-Baqarah 2:20
Al-Baqarah
20
2:20
يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير ٢٠
يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَـٰرَهُمْ ۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْا۟ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۟ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَـٰرِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ ٢٠
يَكَادُ
ﱯ
ٱلۡبَرۡقُ
ﱰ
يَخۡطَفُ
ﱱ
أَبۡصَٰرَهُمۡۖ
ﱲﱳ
كُلَّمَآ
ﱴ
أَضَآءَ
ﱵ
لَهُم
ﱶ
مَّشَوۡاْ
ﱷ
فِيهِ
ﱸ
وَإِذَآ
ﱹ
أَظۡلَمَ
ﱺ
عَلَيۡهِمۡ
ﱻ
قَامُواْۚ
ﱼﱽ
وَلَوۡ
ﱾ
شَآءَ
ﱿ
ٱللَّهُ
ﲀ
لَذَهَبَ
ﲁ
بِسَمۡعِهِمۡ
ﲂ
وَأَبۡصَٰرِهِمۡۚ
ﲃﲄ
إِنَّ
ﲅ
ٱللَّهَ
ﲆ
عَلَىٰ
ﲇ
كُلِّ
ﲈ
شَيۡءٖ
ﲉ
قَدِيرٞ
ﲊ
٢٠
ﲋ
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿یَكَادُ﴾ يَقْرَب ﴿ٱلۡبَرۡقُ یَخۡطَفُ أَبۡصَـٰرَهُمۡۖ﴾ يَأْخُذهَا بِسُرْعَةٍ ﴿كُلَّمَاۤ أَضَاۤءَ لَهُم مَّشَوۡا۟ فِیهِ﴾ أَيْ فِي ضَوْئِهِ ﴿وَإِذَاۤ أَظۡلَمَ عَلَیۡهِمۡ قَامُوا۟ۚ﴾ وَقَفُوا تَمْثِيل لِإِزْعَاجِ مَا فِي الْقُرْآن مِنْ الْحُجَج قُلُوبهمْ وَتَصْدِيقهمْ لِمَا سَمِعُوا فِيهِ مِمَّا يُحِبُّونَ وَوُقُوفهمْ عَمَّا يَكْرَهُونَ ﴿وَلَوۡ شَاۤءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمۡعِهِمۡ﴾ بِمَعْنَى أَسْمَاعهمْ ﴿وَأَبۡصَـٰرِهِمۡۚ﴾ الظَّاهِرَة كَمَا ذَهَبَ بِالْبَاطِنَةِ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣲ﴾ شَاءَهُ ﴿قَدِیرࣱ ٢٠﴾ ومنه إذهاب ما ذكر