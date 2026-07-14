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Al-Baqarah
10
2:10
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون ١٠
فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌۭ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًۭا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ١٠
فِي
قُلُوبِهِم
مَّرَضٞ
فَزَادَهُمُ
ٱللَّهُ
مَرَضٗاۖ
وَلَهُمۡ
عَذَابٌ
أَلِيمُۢ
بِمَا
كَانُواْ
يَكۡذِبُونَ
١٠
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadithi
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
] ئهمانه نهخۆشی شهك و گومان و نیفاق له دڵیاندایه [
فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا
] خوای گهورهش ئهو نهخۆشییهیانی زیاتر كرد لهبهر ئهوهی حهقیان ناسی و لایاندا لێی و ئیمانیان به پێغهمبهری خوا نههێنا
صلی الله علیه وسلم
[
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (١٠)
] وه سزایهكی زۆر به ئێش و ئازاریان بۆ ههیه بههۆی ئهو درۆ كردنهی كه ئهیانكرد، بانگهشهی ئیمانیان دهكردو ئیمانداریش نهبوون.