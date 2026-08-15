Ingia
Ingia
Ingia
Chagua Lugha
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Anbiyaa 21:3
Al-Anbiyaa
3
21:3
لاهية قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل هاذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون ٣
لَاهِيَةًۭ قُلُوبُهُمْ ۗ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ هَلْ هَـٰذَآ إِلَّا بَشَرٌۭ مِّثْلُكُمْ ۖ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ٣
لَاهِيَةٗ
قُلُوبُهُمۡۗ
وَأَسَرُّواْ
ٱلنَّجۡوَى
ٱلَّذِينَ
ظَلَمُواْ
هَلۡ
هَٰذَآ
إِلَّا
بَشَرٞ
مِّثۡلُكُمۡۖ
أَفَتَأۡتُونَ
ٱلسِّحۡرَ
وَأَنتُمۡ
تُبۡصِرُونَ
٣
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿لَاهِیَةࣰ﴾ غَافِلَة ﴿قُلُوبُهُمۡۗ﴾ عَنْ مَعْنَاهُ ﴿وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجۡوَى﴾ الكلام ﴿ٱلَّذِینَ ظَلَمُوا۟﴾ بدل من واو وأسروا النجوى ﴿هَلۡ هَـٰذَاۤ﴾ أَيْ مُحَمَّد ﴿إِلَّا بَشَرࣱ مِّثۡلُكُمۡۖ﴾ فَمَا يَأْتِي بِهِ سِحْر ﴿أَفَتَأۡتُونَ ٱلسِّحۡرَ﴾ تَتَّبِعُونَهُ ﴿وَأَنتُمۡ تُبۡصِرُونَ ٣﴾ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ سِحْر