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Tafsir: Al-An-Am 6:77
Al-An-Am
77
6:77
فلما راى القمر بازغا قال هاذا ربي فلما افل قال لين لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين ٧٧
فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغًۭا قَالَ هَـٰذَا رَبِّى ۖ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِى رَبِّى لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآلِّينَ ٧٧
فَلَمَّا
رَءَا
ٱلۡقَمَرَ
بَازِغٗا
قَالَ
هَٰذَا
رَبِّيۖ
فَلَمَّآ
أَفَلَ
قَالَ
لَئِن
لَّمۡ
يَهۡدِنِي
رَبِّي
لَأَكُونَنَّ
مِنَ
ٱلۡقَوۡمِ
ٱلضَّآلِّينَ
٧٧
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا
] دوای ئهوه كاتێك كه مانگی بینی دهركهوت [
قَالَ هَذَا رَبِّي
] وتی: ئهمهیان خوای منه [
فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (٧٧)
] كاتێك كه مانگیش ئاوا بوو دیار نهما وتی: ئهگهر خوای گهوره هیدایهتم نهدات ئهوه منیش یهكێك ئهبم لهو قهومه وێڵ و گومڕاو سهرلێشێواوانهی كه ڕێگای حهقیان ون كردووه.