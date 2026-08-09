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Tafsir: Al-An-Am 6:67
Al-An-Am
67
6:67
لكل نبا مستقر وسوف تعلمون ٦٧
لِّكُلِّ نَبَإٍۢ مُّسْتَقَرٌّۭ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٦٧
لِّكُلِّ
نَبَإٖ
مُّسۡتَقَرّٞۚ
وَسَوۡفَ
تَعۡلَمُونَ
٦٧
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
{ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ }
أي: وقت يستقر فيه، وزمان لا يتقدم عنه ولا يتأخر.
{ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ }
ما توعدون به من العذاب.