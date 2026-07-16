Ingia
Ingia
Ingia
Chagua Lugha
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An-Am
20
6:20
الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يومنون ٢٠
ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ۘ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٠
ٱلَّذِينَ
ءَاتَيۡنَٰهُمُ
ٱلۡكِتَٰبَ
يَعۡرِفُونَهُۥ
كَمَا
يَعۡرِفُونَ
أَبۡنَآءَهُمُۘ
ٱلَّذِينَ
خَسِرُوٓاْ
أَنفُسَهُمۡ
فَهُمۡ
لَا
يُؤۡمِنُونَ
٢٠
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ئەهلی كتاب پێغەمبەر-
صلی الله علیه وسلم
- دەناسن وەكو منداڵەكانی خۆیان} [
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ
] ئهو كهسانهی كه كتابمان پێ بهخشیوون وهكو تهورات و ئینجیل دهزانن كه كهعبه قیبلهیهو هیچ گومانێكیان تێیدا نیه، یان پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - ئهناسن ههروهكو چۆن منداڵهكانى خۆیان دهناسن، وه چۆن گومانیان له منداڵهكانی خۆیاندا نیه ئاواش گومانیان له پێغهمبهرایهتی محمد دا نیه- صلى الله عليه وسلم - وه ئهزانن كه ئهمه پێغهمبهری خوایه- صلى الله عليه وسلم - چونكه پێغهمبهرانیان له كتابهكانیاندا باسى هاتنى پێغهمبهری خوایان- صلى الله عليه وسلم - بۆ ئوممهتهكانیان كردووهو سیفاتهكانی و شارهكهى و شوێنى كۆچكردنهكهیان باس كردووه، كه (عبدالله¬ى كوڕى سهلام) ى زاناى جولهكه موسڵمان بوو (ئیمامى عومهر) پێى فهرموو: خواى گهوره وا دهفهرمێت ئایا ئێوه پێشتریش دهتانزانى كه محمد- صلى الله عليه وسلم - پێغهمبهرى خوایه؟ وتى: بهڵێ چۆن دهمانزانى ئهمه منداڵى خۆمانه ئاوایش دهمانزانى كه محمد- صلى الله عليه وسلم - پێغهمبهرو نێردراوى خوایه، بهڵكو زیاتریش له منداڵى خۆمان چونكه گومانمان ههبووه له منداڵى خۆمان بهڵام گومانمان نهبووه له پێغهمبهرایهتى محمد- صلى الله عليه وسلم - [
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٠)
] كافران كه خۆیان دۆڕاندووه به عینادی كردن و ئیمان نههێنانیان ئهمانه ئیمان ناهێنن.