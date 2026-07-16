Ingia
Ingia
Ingia
Chagua Lugha
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An-Am
19
6:19
قل اي شيء اكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هاذا القران لانذركم به ومن بلغ اينكم لتشهدون ان مع الله الهة اخرى قل لا اشهد قل انما هو الاه واحد وانني بريء مما تشركون ١٩
قُلْ أَىُّ شَىْءٍ أَكْبَرُ شَهَـٰدَةًۭ ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ شَهِيدٌۢ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ ۚ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُل لَّآ أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَـٰهٌۭ وَٰحِدٌۭ وَإِنَّنِى بَرِىٓءٌۭ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ١٩
قُلۡ
أَيُّ
شَيۡءٍ
أَكۡبَرُ
شَهَٰدَةٗۖ
قُلِ
ٱللَّهُۖ
شَهِيدُۢ
بَيۡنِي
وَبَيۡنَكُمۡۚ
وَأُوحِيَ
إِلَيَّ
هَٰذَا
ٱلۡقُرۡءَانُ
لِأُنذِرَكُم
بِهِۦ
وَمَنۢ
بَلَغَۚ
أَئِنَّكُمۡ
لَتَشۡهَدُونَ
أَنَّ
مَعَ
ٱللَّهِ
ءَالِهَةً
أُخۡرَىٰۚ
قُل
لَّآ
أَشۡهَدُۚ
قُلۡ
إِنَّمَا
هُوَ
إِلَٰهٞ
وَٰحِدٞ
وَإِنَّنِي
بَرِيٓءٞ
مِّمَّا
تُشۡرِكُونَ
١٩
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: چ شتێك گهورهترین شایهتیه؟ پێیان بڵێ: خوای گهوره شایهته له نێوان من و ئێوهدا وه زانایه بهو دینهى كه من هێناومهو لهلایهن خۆیهوهیه، وهزانایه به وهڵام و قسهى ئێوه، كه ئهمه گهورهترین شایهتیه [
وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ
] وه من ئهو قورئانه پیرۆزهم بهوهحی بۆ هاتووه تا ئینزاری ئێوهو ههموو ئهو كهسانه بكهم كه ئهم قورئانهیان پێ ئهگات بهههموو نهتهوهو میللهتهكانهوه [
أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى
] ئایا ئێوه شایهتی ئهدهن كه لهگهڵ زاتی پیرۆزی الله دا خواو پهرستراوێكی تر ههیه كه شایهنی پهرستن بێ [
قُلْ لَا أَشْهَدُ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - تۆ پێیان بڵێ: من ئهم شایهتیه ناحهقه نادهم و لهگهڵ خوای گهوره هیچ پهرستراوێكی ترى حهق نیه كه شایانى پهرستن بێت، وه ئهمه بهتاڵترین و پوچهڵترین شایهتیه [
قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ
] بهڵكو پێیانبڵێ: خوای گهوره تهنها پهرستراوی حهقهو تاك و تهنهایهو ههر ئهو شایهنی پهرستنهو جگه لهو پهرستراوێكی تری حهق نیه شایهنی پهرستن بێت [
وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (١٩)
] وه من بهریم لهو شهریك دانانهی كه ئێوه ئهو بت و خوایانهی ترتان كردووه به شهریك بۆ خوای گهوره.