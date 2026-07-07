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Adh-Dhaariyat
39
51:39
فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون ٣٩
فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَـٰحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌۭ ٣٩
فَتَوَلَّىٰ
بِرُكۡنِهِۦ
وَقَالَ
سَٰحِرٌ
أَوۡ
مَجۡنُونٞ
٣٩
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadithi
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فتولى فرعون
{ بِرُكْنِهِ }
أي: أعرض بجانبه عن الحق، ولم يلتفت إليه،
وقدح فيه أعظم القدح فقالوا:
{ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ }
أي: إن موسى، لا يخلو، إما أن يكون أتى به شعبذة ليس من الحق في شيء، وإما أن يكون مجنونًا، لا يؤخذ بما صدر منه، لعدم عقله.هذا، وقد علموا، خصوصًا فرعون، أن موسى صادق،
كما قال تعالى:
{ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ
[ظُلْمًا وَعُلُوًّا]
}
وقال موسى لفرعون:
{ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ [بَصَائِرَ }
الآية]،