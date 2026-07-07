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Adh-Dhaariyat
37
51:37
وتركنا فيها اية للذين يخافون العذاب الاليم ٣٧
وَتَرَكْنَا فِيهَآ ءَايَةًۭ لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٣٧
وَتَرَكۡنَا
فِيهَآ
ءَايَةٗ
لِّلَّذِينَ
يَخَافُونَ
ٱلۡعَذَابَ
ٱلۡأَلِيمَ
٣٧
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadithi
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Tafakari
Tafakari ni mitazamo ya kibinafsi (iliyokaguliwa kwa minajli ya ubora) na haipaswi kuchukuliwa kama yenye mamlaka.
Abdel-Minem Mustafa
Fuata
miaka 8 iliyopita
·
Kurejelea
Aya 51:37
'This ayah shows that Allah's signs and miracles that He carries out in this world, and after which he leaves behind traces, all lead to Him and to the truthfulness of His messengers. Only those who believe in the afterlife and fear Allah's punishment will benefit from them, for one who does not believe in the afterlife will simply say that these people perished over time just as so many others did and will continue to do. One who believes in and...
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