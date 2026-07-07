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Adh-Dhaariyat
36
51:36
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ٣٦
فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍۢ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٦
فَمَا
وَجَدۡنَا
فِيهَا
غَيۡرَ
بَيۡتٖ
مِّنَ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
٣٦
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadithi
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٦)
] نهمان بینی جگه له یهك ماڵێكی موسڵمان هیچ موسڵمانێكی تری تیادا نهبووه كه ماڵهكهی (لوط) بووه -
صلی الله علیه وسلم
-.