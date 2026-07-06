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Adh-Dhaariyat
27
51:27
فقربه اليهم قال الا تاكلون ٢٧
فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٢٧
فَقَرَّبَهُۥٓ
إِلَيۡهِمۡ
قَالَ
أَلَا
تَأۡكُلُونَ
٢٧
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadithi
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العربية
Tafsir Muyassar
فعَدَلَ ومال خفية إلى أهله، فعمد إلى عجل سمين فذبحه، وشواه بالنار، ثم وضعه أمامهم، وتلَّطف في دعوتهم إلى الطعام قائلا ألا تأكلون؟